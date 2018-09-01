Siverek İlçe Kaymakamlığında bayrak değişimi

Siverek İlçe Kaymakamı Metin Demirel Batman Vali Yardımcılığına getirildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2. ve 3. maddeleri gereğince aralarında vali yardımcısı ve kaymakamların da bulunduğu 471 mülki idare amirinin görev yeri değiştirildi. Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle Siverek ilçe kaymakamlığına Erzurum Tortum İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler atanırken, Siverek İlçe Kaymakamı Metin Demirel Batman Vali Yardımcılığına getirildi.

Mustafa Çiftçiler Kimdir?

18 Ekim 1982 tarihinde Antakya da doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Hatay da tamamladı. 2001 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne girdi. 2005 yılında mezun oldu. 2007 yılında Hatay Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi.

Çamlıhemşin ve Adilcevaz Kaymakam Vekilliklerinden sonra bir yıl süre ile İngiltere Sheffield Üniversitesinde eğitim gördü. Saimbeyli ve Polateli ilçelerinde kaymakam olarak görev yaptı. Çiftçiler, 30.09.2014 tarihinde Tortum İlçesinde görevine başlamıştı.