Siverek köy okulunda yemekhane açıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir derneğin katkılarıyla, köy okulunda yemekhane açıldı.

Türkiye'de ve Dünyanın değişik yerlerinde yardım faaliyetlerinde bulunan bir Uluslararası Yardımlaşma Derneği ile Siverek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçeye 25 kilometre uzaklıktaki Büyük Kazanalı kırsal mahallesinde eğitim öğretim yapan ilk ve ortaokul öğrencileri için yemekhane yapıldı. Taşımalı eğitim kapsamında eğitim öğretim yapan Büyük Kazanlı ilk ve ortaokul'unda okuyan 300 öğrenciye hizmet verecek olan yemekhanenin yapılmasından dolayı öğretmen ve öğrenciler vakıf gönüllülerine teşekkür etti. Vakfın Yönetim Kurulu üyelerinden Recep Palamut, "Siverek Kazanlı İlk ve ortaokulu idaresinden bize, taşıma eğitimi ile eğitim gören öğrenciler için yemekhane ihtiyacı olduğunu ilettiler. Bizde buradaki öğrencilerimizin hem yemeklerini yemeleri için aynı zamanda konferans salonu eğitim amaçlı kullanmaları için bu alanı hocalarımızla birlikte inşa ettik. Büyükşehirlerde okuyan öğrencilerimizle, özelikle bu coğrafyada okuyan öğrencilerimizin eğitim seviyeleri eşit değildir. Bunları yaparken bu coğrafyada gördüğümüz birleştirilmiş sınıflar, aynı zamanda taşıma sistemi ile toplanan öğrencilerimizin gerek sınıf ve diğer eğitimlerinde eksiklikler vardır, amacımız memleketimize, milletimize fayda sağlayacak öğrencilerimizi yetiştirmektir. Bugün gördüğümüz şudur ki, Allah'a çok şükür buralardan liselerden mezun olan öğrencilerimiz arasından İstanbul'da tıp fakültelerini ve Türkiye'nin başka illerinde mühendislik, matematik, tarih, edebiyat gibi bölümlerini kazanıp okuyan birçok öğrencimiz var ve bizde bu öğrencilerimize destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Yapılan açılış sonrasında Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu Siverek'te eğitime yaptığı desteklerden dolayı, vakfın gönüllülerinden Ahmet Topçuoğlu'na plaket verdi.