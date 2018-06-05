Siverek kültür merkezine kavuştu

Şehir merkezinde ve 13 ilçenin tümünde aynı hizmetleri halkla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, semt pazarları, semt sahaları, alt ve üst yapı derken sosyal hayata yönelik projeleri ne devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, ’Her ilçemizde kültür merkezleri olmalı’ vizyonu ile başlattığı kültür merkezi hizmet atağında Siverek Kültür Merkezinin inşaatı tamamlanarak hizmete sunuldu.

“Siverek, sanatın merkezidir”

İçerisinde 710 kişilik konferans salonu, idare binası, anfi, atölyeler, otopark ve çocuk kütüphaneleri yer alan merkezin açılışında halka seslenen Çiftçi, " Siverek ilçemiz kültürün ve sanatın şehirlerinden biri. Şuanda açılışını gerçekleştireceğimiz Kültür Merkezimizin Siverek’e yakıştığını belirtmek istiyorum. İnşallah bu merkezde Siverekli kardeşlerimizin bir çok sanat ve kültür faaliyetlerinden faydalanacağını temenni ediyorum. Buranın açılışının ardından bu merkezimizi protokol ile Siverek Belediyemize devreceğiz. Çünkü bu tesis tüm Siverekli kardeşlerimizindir. Tüm kamu kurum kuruluşların, derneklerin burada etkinlik düzenleyebileceği bir mekandır. Tesisimiz 4 bin 600 metrekarelik kapalı alanı ile toplamda 7 Bin metrekarelik alan üzerinde kuruldu. Toplamda 6 Milyon liralık bir bütçe ile tamamlandı. 750 Kişilik konferans salonu ile içinde kütüphanelerin, atölyelerin, oyun salonları ve özel bölümlerden oluşan bir merkez bulunmakta" dedi.

"Hizmetin adresi Ak Belediyeler"

Büyükşehir Belediyesi olarak 13 ilçenin tümüne aynı hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olduklarını da sözlerine ekleyen Çiftçi, "AK Belediyeler ve AK hükumetler hizmetin adresidir. Türkiye’deki büyük projelerin mimarı hükümetimiz ve Reisi Cumhurumuz olmuştur. Yerel yönetimlerde de gücünü yine Cumhurbaşkanımız, Bakanlarımız ve Milletvekillerimizden almıştır. Partimizin de kurumlarımızın da sahipleri halkımızdır. İlk Büyükşehir Belediye Başkanı olduğumuzda gelip şöyle bir Siverek’i incelediğimizde alt yapı sorunun olduğunu, yeşil alan anlamında yetersiz olduğunu, çöplerin bilinçsiz bir şekilde depolandığını, içme arıtma tesisinin olmadığını atık arıtma tesisin de başlayıp bitmediğini gördük. Aynı şekilde toplu taşıma da yetersiz olduğunu gördük. Ve Bismillah diyerek alt yapı ile yağmur suyu, kanalizasyon, prestij caddeler, sıcak asfalt ve ulaşım anlamındaki düzenlemelerimiz ile hizmet startını verdik. Aynı şekilde Siverek’imizin en büyük yatırımlarından biri olan içme suyu arıtma tesisimiz ile devam ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak Selim Pınar Vadimiz ile yeşil alan atağını başlattık. Katı atık taşıma istasyonumuzu kurarak elde edilen atığı Şanlıurfa’mıza taşıyarak enerji elde ediyoruz. Bunun yanında Siverek kırsal bölgemizi en çok ilgilendiren gurup içme suyu çalışmalarına başladık. Bunları 2.5 yıl gibi kısa bir sürede tamamladık. Hamt olsun ki bu çalışmalarımız kısa sürede bitti" diye konuştu.