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03 Haziran 2018 17:32

Siverek kültür merkezine kavuşuyor

Sanat alanında Türkiye’ye bir çok isim kazandırmış Siverek, Büyükşehir Belediyesi sayesinde kültür merkezine kavuşuyor.

Siverek kültür merkezine kavuşuyor

03 Haziran 2018 17:32

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Çiftçi’nin her ilçe için olmazsa olmazları arasında sıraladığı kültür merkezlerinin Siverek adresindeki açılışı 4 Haziran Pazartesi günü saat 18.30’da gerçekleştiriliyor.


Şehir merkezinde ve 13 ilçenin tümünde aynı hizmetleri halkla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, semt pazarları, semt sahaları, alt ve üst yapı derken sosyal hayata yönelik projeleri ile de dikkat çekiyor. Başkan Nihat Çiftçi’nin ’Her ilçemizde kültür merkezleri olmalı’ vizyonu ile başlattığı kültür merkezi hizmet atağında Siverek Kültür Merkezinin inşaatı tamamlandı.


4 bin 900 metrekarelik kapalı alana sahip Siverek Kültür Merkezinin içerisinde 710 kişilik konferans salonu, idare binası, anfi, atölyeler, otopark ve çocuk kütüphaneleri yer alıyor. 6 milyon lira maliyetli bir projeyi daha Siverek halkına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, tüm Siverek halkını açılışa davet eden Çiftçi, "Allah’a şükürler olsun şehrini seven Büyükşehir kadroları halkına ne söz verdiyse yerine getiriyor. Belediyecilik budur. Ak belediyeciliğin özünde insan var, hizmet var. Büyükşehir Belediyesi olarak Siverek’e kazandırdığımız kültür merkezi sayesinde her yaştan vatandaşımız kültür şehri Şanlıurfa’da hak ettiği hizmeti alacaktır. Tüm bu duygularla tüm Siverek halkımızı Pazartesi günü saat 18.30’da Fırat mahallesinde yapımını tamamladığımız kültür merkezimizin açılışına davet ediyoruz" diye konuştu.




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