Siverek Meslek Yüksek Okuluna yeni bölüm müjdesi

Siverek Meslek Yüksek Okuluna iki yeni bölüm açılması izni YOK tarafından onaylanarak açıklandı.

Çocuk Gelişimi bölümü için 60, Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik bölümlerinde 40 Kişilik Kontenjan açıldı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında itibaren açılan yeni bölümler eğitim vermeye başlayacak. Konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik, “ Bu gün Siverek ilçemizde Haran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksek Okulumuza iki yeni bölüm daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Haran Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Avrupa Uyum Komisyon Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ve bizim girişim ve çabalarımızla sonucunda Siverek Yüksek Meslek Okuluna Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümleri açılması YÖK tarafından onaylandı. Üniversitemize daha fazla bölüm ve ilçemize daha fazla öğrenci kazandırmak için çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu