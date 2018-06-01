Diğer
Kategoriler
01 Haziran 2018 17:27

Siverek Meslek Yüksek Okuluna yeni bölüm müjdesi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bulunan Haran Üniversitesi Meslek Yüksek Okuluna daha fazla öğrenci ve bölüm için çalışmalar yapan AK Parti ilçe Başkanı İlhan Çelik’in girimleri sonuç verdi.

Siverek Meslek Yüksek Okuluna yeni bölüm müjdesi

01 Haziran 2018 17:27

Siverek Meslek Yüksek Okuluna iki yeni bölüm açılması izni YOK tarafından onaylanarak açıklandı.


Çocuk Gelişimi bölümü için 60, Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik bölümlerinde 40 Kişilik Kontenjan açıldı. 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında itibaren açılan yeni bölümler eğitim vermeye başlayacak. Konu ile ilgili açıklamada bulunan AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik, “ Bu gün Siverek ilçemizde Haran Üniversitesi Siverek Meslek Yüksek Okulumuza iki yeni bölüm daha eklemenin gururunu yaşıyoruz. Haran Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, Avrupa Uyum Komisyon Başkanı Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar ve bizim girişim ve çabalarımızla sonucunda Siverek Yüksek Meslek Okuluna Çocuk Gelişimi ve Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümleri açılması YÖK tarafından onaylandı. Üniversitemize daha fazla bölüm ve ilçemize daha fazla öğrenci kazandırmak için çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    33°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç