Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü camiası iftarda bir araya geldi

Tüm Eğitim Çalışanları Sendikası (TEÇ-SEN)Siverek temsilciliği tarafından Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan özel bir restoranda verilen iftar yemeğine İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Şube Müdürleri sendika üyeleri ile müdürlük personeli katıldı. İftar öncesi yemeğe katılan herkese teşekkür eden TEÇ-SEN Siverek temsilcisi Şeyhmuş Nasanlı, “ Ramazan ayı münasebetiyle Milli eğitim Müdürlüğümüz personeliyle bir iftar yemeği yapmayı kararlaştırdık, amacımız personelimiz arasında Ramazan’ın verdiği maneviyatla birlikte sıcak bir ortam oluşturmak ve kaynaşmaktır. Tekrardan iftar yemeğimize gelen herkese teşekkür ediyoruz” dedi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, TEÇ-SEN yetkililerine sıcak bir ortamda gerçekleştirdikleri iftar yemeği için teşekkür etti.