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25 Kasım 2017 15:58

Siverek, rahat ve konforlu ulaşıma kavuşuyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Siverek ilçesinde halk otobüsü uygulaması başlattı.

Siverek, rahat ve konforlu ulaşıma kavuşuyor

25 Kasım 2017 15:58

İlçede hizmet veren 51 minibüs, halk otobüsüyle değiştirilerek vatandaşlara hizmet verecek.


Şanlıurfa’da toplu taşımada güvenli ulaşım hizmeti veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, Ulaşım Planlama Şube Müdürlüğü, Siverek ilçesinde halk otobüsü uygulaması başlattı. İlçede hizmet veren 51 minibüs, halk otobüsleri ile değiştirilecek. Halk otobüsü uygulaması ile birlikte ilçede hizmet verecek olan 51 halk otobüsünde, Urfa kartın elektronik ücret toplama sistemine entegreli olarak çalışacak. Rahat ve konforlu bir ulaşım sağlamaya çalışan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin, halk otobüsü uygulamasını en kısa sürede ilçede başlatacağı belirtildi.




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