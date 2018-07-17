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17 Temmuz 2018 12:26

Siverek’e 4.9 Milyon liralık yatırım

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki enerji şebekesini güçlendirmek için 4.

Siverek’e 4.9 Milyon liralık yatırım

17 Temmuz 2018 12:26

9 milyon liralık yatırım yapıyor.


Dicle Elektrik Dağıtım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) mevzuatı kapsamında müşterilerine kesintisiz ve güvenli elektrik vermek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede 2018 yılı yatırım planında yer alan Siverek ilçesine bağlı Abdalağa ve Haliliye mahallelerindeki 8 kilometre orta gerilim ve 20 kilometre alçak gerilim şebekesi döşeme işi tamamlanmak üzere. Dicle Elektrik Dağıtım, cadde ve sokak aydınlatmaları çalışmaları sırasında ise ilçedeki 10 kilometrelik aydınlatma kablosunu yeraltına aldı. İlçenin kurulu elektrik gücünü artıracak 4.9 milyon liralık yatırım tamamlandığında, çalışma bölgesinde bulunan 2 bin aboneye kesintisiz ve kaliteli enerji verilebilecek.




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