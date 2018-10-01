Siverekli bisikletçiler kalp sağlığı için pedal çevirdi

İlçenin Cumhuriyet meydanında bir araya gelen kalbin için pedalla gurubu adını verdikleri 45 kişilik bisikletçi, burada kalp sağlığına dikkat çekmek için basın bildirisi okudu. Grup adına basın bildirisini okuyan Mustafa İncealan okudu. İncealan amaçlarının bisikletli yaşamın daha fazla yaygınlaşması olduğunu belirterek, ”Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de ölüm nedenlerinin başında hala kalp ve damar hastalıkları gelmektedir. Uzmanlar, fiziksel hareketsizliğin, toplum sağlığı için çok tehlikeli seviyelere geldiğine dikkat çekip, hareketsiz şehir yaşamının kalp damar hastalıklarının önemli sebeplerinden olduğuna, fakat hareketli bir yaşam sürdürmenin hastalığın önlenmesinde önemli yer tuttuğuna özellikle vurgu yapmaktalar” dedi.

Yapılan araştırmalarda bisiklet kullanımının insan sağlığına çok faydalı olduğuna dikkat çeken Mustafa İncealan, “Yapılan araştırmalara göre bisiklete binmenin, bedensel faydalarının yanı sıra günlük hayatımızda düzenli olarak bisiklete binmenin kalp rahatsızlıklarına nenden olan depresyon ve stres gibi çok sık karşılaştığımız etkenleri ortadan kaldırırken, yağ yakmamızı sağlayarak, obeziteyi önlediği, kan dolaşımımızı düzenlediği ve kalp rahatsızlıklarına karşı koruduğu bilinmektedir. Dünya Kalp Günü vesilesiyle kalp ve damar hastalıklarına dikkat çekmek, kalp hastalıkları riskini azaltacak önlemlerin başında yer alan hareketliliğin, birey sağlığı ve dolayısıyla toplum huzuru, ülke ekonomisi, çevre ve yaşanabilir bir gelecek için en önemli araçlardan biri olan bisikletli yaşam konusunda farkındalık yaparak toplumu bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla ‘kalbin için pedalla' sloganıyla halk turu düzenliyoruz” diye belirtti.

Basın açıklaması sonrasında 45 kişilik grup bisikletleriyle şehir merkezinde tur attı.