Siverek’li engelliler, engelsiz yaşam merkezi istiyor

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Siverek Engelliler Derneği Başkanı Feridun Şenateş, “ 2019’za yaklaştığımız bu zamanda Siverek gibi 250 bin nüfusluk bir ilçede Engelsiz Yaşam Merkezi maalesef yok. Türkiye genelinde Nüfus bakımından ilçemizden çok az olan yerlerde bu yaşam merkezi bulunurken, ilçemizde bulunmaması bir eksikliktir” dedi

Siverek’te engellilerin çokluğuna dikkat çeken Şenateş, “ İlçemizde 7’ bine yakın engelli bulunmakta, bunlardan 1500’ü 18 yaş altında çocuklardır. Yine binden fazla kişi 65 yaş üstü yaşlı engellilerimiz var. Ama maalesef Siverek’te bu engellilere sahip çıkılacak bir merkez yok. Eğer bu engelsiz yaşam merkezi kurulursa, içerde haps olmuş dışarı çıkmayan engelli vatandaşlarımız topluma karışacak, kendilerine yönelik çalışmalar için bu yaşam merkezine gelecek. Bunun için yetkililerden bir an önce Siverek’te de bu yaşam merkezinin kurulmasını talep ediyoruz”

Dernek olarak çalışmalar yaptıklarını ama bu kapasite ile gereğini yapamadıklarını belirten Feridun Şenateş, “Engelsiz Yaşam Derneği olduğu taktirde çok daha güzel hizmetlerin yapılacak” diye konuştu