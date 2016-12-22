Siverekli gençler halı sahaya teröre tepki pankartıyla çıktı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir grup genç halı saha maçına ‘terörü lanetliyoruz’ pankartıyla çıktı.

Özel bir halı sahada her hafta top koşturan ’Mehla Cor’ adlı takımın oyuncuları, son dönemlerde yaşanan terör olaylarına dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları pankartla maça çıktı. Maç öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunan gençler, yaşanan terör olaylarına tepki gösterdi. Takım adına açıklama yapan kaptan Remzi Çınar, yaşananların son derece üzücü olduğunu dile getirdi. Çınar, “Biz insanlarımız ölmesin, analar ağlamasın istiyoruz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki yaşananlardan bizlerde hoşnut değiliz. Bizde takım olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. Terör demek sadece bombalı bir eylemde, silahlı saldırı da insanların canını vahşice kast etmek değildir. Tecavüz yâda hayvanları aç susuz bırakmak veya bir zavallının canına kast etmek de bir terördür. Bu yüzden yaşananlardan kimse memnun değil. Dil ve din ayrımı olmadan sevinçlerimiz, dertlerimiz ve kederlerimiz bu akan kana, bu yaşanan olaylar dinsin istiyoruz. Bu yüzden halkımızın duyarlı olmasını bekliyor ve terörü lanetliyoruz" dedi.

Açıklamanın ardından pankartı sahaya asan takımlar, maça başladı.