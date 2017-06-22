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22 Haziran 2017 14:19

Siverekli kadınlardan Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ziyarete açılan Sakal-ı Şerif’e kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Siverekli kadınlardan Sakal-ı Şerif’e yoğun ilgi

22 Haziran 2017 14:19


Hürriyet Caddesindeki Ulu Camide bulunan Sakal-ı Şerif, Kadir gecesi dolayısıyla Çarşamba günü erkekler, Perşembe günü ise kadınlar için ziyarete açıldı.


Gelen bayan ziyaretçileri muhafaza kutusunu öpmemeleri konusunda uyaran müftülük görevlileri, tekbir ve salavat getirilmesi istedi.


Vatandaşların duygulandığı ziyarette, bazı kadınlar Sakal-ı Şerif’i cep telefonlarıyla fotoğrafladı.


Sakal-ı Şerif’i görmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden kadınlar, Hz. Peygamber’den bir parça görmeleri nedeniyle duygulandıklarını belirtti.


Müftülük yetkilileri sabah 08.00’de başlayan ziyaretin saat 16.00’da sona ereceğini söyledi.




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