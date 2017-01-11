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11 Ocak 2017 16:44

Siverekli öğrenciden anlamlı davranış

Siverekli öğrenciden anlamlı davranış

11 Ocak 2017 16:44

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde ilkokul 2. sınıf öğrencisi Abdulkadir Bozkurt, biriktirdiği okul harçlığını ve yazdığı mektubu Haleplilere gönderilmek üzere okul idaresine teslim etti.
Selçuk İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Abdulkadir Bozkurt, televizyondan öğrendiği Haleplilerin insanlık dramına çok üzüldü. Şanlıurfa Valiliğince başlatılan ’Kardeşlik Adına Haleplilere Bir Nefes Ol’ yardım kampanyası çerçevesinde dağıtılan zarflara Bozkurt bir haftalık harçlığını ve duygulandıran bir mektup koydu.
Bozkurt mektubunda, “Halepli kardeşlerim elimden bu kadarı geldi. Beş günlük harçlığımı size gönderiyorum. Babam borçludur. Çünkü evimiz yok babam ev almaya çalışıyor. İstedim ki bir torba un alayım. Halepli kardeşlerimin sofrasında ekmek olsun. Allah yardımcınız olsun" dedi
Okul Müdürü Ömer Tutçi ise "Şanlıurfa Valiliğimizce başlatılan yardım kampanyasına okulumuz öğrenci ve velileri de destek verdi. Şu ana kadar 5 bin TL yardım toplandı. Bu yardım kampanyası için Şanlıurfa Valimize ve velilerimize teşekkür ederim" diye konuştu.
Türk Eğitim Sen Siverek İlçe Başkanı ve Selçuk İlkokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Şengönül de duygulandıran mektup hakkında, "Şanlıurfa Valiliğimizin başlatmış olduğu Haleplilere yardım kampanyası kapsamında okulumuzda öğrencilerimize yardım zarfları dağıttık. Yardım zarfları arasından çıkan bir mektup öğretmen arkadaşlarımızı çok duygulandırdı" dedi.



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