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03 Mayıs 2018 13:03

Siverekli öğrenciler Kudüs için koştu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kudüs için koşu düzenlendiMerkezi Siverek’te bulunan Siverek-Der tarafından organize edilen ‘Özgür Kudüs için Koşu ve Bayrak enin elinde’ sloganıyla yapılan koşuda ortaokul ile Lise öğrencileri iki etapta yarıştı.

Siverekli öğrenciler Kudüs için koştu

03 Mayıs 2018 13:03

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Kudüs için koşu düzenlendi


Merkezi Siverek’te bulunan Siverek-Der tarafından organize edilen ‘Özgür Kudüs için Koşu ve Bayrak enin elinde’ sloganıyla yapılan koşuda ortaokul ile Lise öğrencileri iki etapta yarıştı. Siverek Remzi Bucak Bulvarından Siverek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ününe kadar yapılan koşuda 60 öğrenci katıldı. Koşu sonucunda Ahmet Arif Ortaokulundan Ferhat doğan, lise kategorisin de Siverek Türk Telekom Lisesi öğrencisi Bünyamin Benek birinci oldu. Siverek Milli Eğitim Müdürlüğü önünde düzenlenen bir törenle dereceye girenlere ödülleri verildi.


Koşu ile ilgi açıklamada bulunan Siverek-Der Başkanı Sezai Çetin, "Geçen sene şehitlerimiz için bir koşu düzenlemiştik, çok iyi bir rağbet vardı. Bu sene ikincisini yaptığımız koşu da Siverek merkezde bulunan tüm ortaokul ve lise okullarından katılım oldu ve gençlerimiz kıyasıya yarıştı özgür Kudüs için. Her yarışmada olduğu gibi tabii birinci, ikinci ve üçüncüleri olacak ve yarışmamızın da birincileri, ikincileri, üçüncüleri oldu. Yarışmanın kaybedeni yoktu, önemli olan Kudüs için koşmaktı ve bu gerçekleşti. Yarışmaya katılan ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi


Yarışmada Liselerarası yarışmada birinci olan Ferhat Doğan, "Siverek-Der’in yaptığı yarışma da birinci çıktım, çok mutluyum. Kudüs şuan işgal altında, bizde bunu halka duyurmak amacıyla böyle bir programa katıldık. Düzenleyen hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kudüs hiçbir zaman Yahudilerin olmayacak, Kudüs daima Müslümanlarından” ifadelerini kulandı


Yapılan koşuda bazı öğrenciler bayılırken, bayılan öğrenciler ambulansa hastaneye kaldırıldı.




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