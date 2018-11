Siverekli şehidin adı köy okulunun kütüphanesinde yaşatılacak

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Kozluk Karakolu'nda şehit olan Uzman Çavuş Semih Korkut'un adı memleketi Şanlıurnfa'nın Siverek ilçesindeki bir köy okulunun kütüphanesinde yaşatılacak.

İlçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Hamamören kırsal mahallesinde eğitim, öğretim yapan Şehit Kemal Karakayalı ilk ve ortaokulunda, Ataşehir Şehit Akın Sertçelik İmam hatip Anadolu lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin destekleriyle kütüphane açılışı yapıldı. Siverekli şehit Uzman Çavuş Semih Korkut'un adı verilen kütüphanenin açılışı okul bahçesinde düzenlenen törenle yapıldı. İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmaları ve şehit ailelerine plaketin verilmesi ile devam etti. 15 Temmuz hain darbe girişiminde, şehitler köprüsünde şehit olan Akın Sertçelik'in eşi Sema Sertçelik, törendeki konuşmasında, Siverek'e gelmenin kendisine verdiği mutluluğu anlatamadığını' belirterek “Siverek'te bu okulda öğrencilerle beraber olmak benim için gurur verici bir şey. Burada bu okulda Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci, öğretmen ve müdürünün vesile olduğu, Şehit Semih Korkut kardeşimizin kütüphanesini açmaya gelmek gerçekten çok sevindirici ve gurur verici bir şey. Burada olduğumuz için çok mutlu ve gururluyuz. Burada birlikte olmak, beraber olmak inanılmaz güzel bir şey. Hepimiz kardeşiz, hepimiz biriz. Bu vatan hepimizin. Kimse bu vatanı bölmeye kalkmasın. Biz biriz, her daim bir olacağız Allah'ın izniyle. Bizde bu iman gücü ve vatan sevgisi olduğu sürece her yere her ülkeye gidebiliriz. Başta Hakan hocamdan ve vesile olan herkesten Allah razı olsun. Buraya geldiğimiz için çok mutluyum. Bu çocuklarımız her şeyin en güzeline layıktır. İnanıyorum ki bu çocuklar çok güzel bir şekilde yetişecekler. Bu vesileyle Türk Bayrağının ve vatan sevgisinin ne demek olduğunu bütün dünyaya göstereceğiz inşallah" dedi.

Ataşehir Şehit Akın Sertçelik Anadolu imam Hatip Lisesi Müdürü Hakan Bozkaya, "Aslında bu etkinlik öğrencilerimizin fikriydi. Öğrencilerimiz bize Anadolu'da bir okulu boyayalım ya da bir kütüphane kuralım dediler ve buradaki öğretmen arkadaşlarla diyaloğa geçtiler. Bu vesileyle organize oldular ve hatta bizzat kendileri getirmek istediler. Bu amaçla bizde yola çıktık. Sema hanımda bizleri kırmadılar ve geldiler. Böylece 3 şehidimizin ailesinin burada buluşmasından duyduğumuz mutlulukla bizde buraya gelmeye karar verdik ve kitaplarımızı da getirdik. Bugün de güzel bir organize ile kütüphanemizi kurduk ve çok mutluyuz. Ne zaman çağırırlarsa biz geliriz" diye konuştu.

2 saat süren Kütüphane açılışı programına Siverek İlçe kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Siverek 107'inci topçu alayı komutanı Topçu Albay Şenol Çelik, jandarma komutanı Jandarma Yüzbaşı Hayri Yazıcı, ilçe milli eğitim müdürü Nuri Kapanoğlu, Şehit Uzman Çavuş Semih Korkut'un annesi, babası ve eşi ile çok sayıda mülki amir ile vatandaş hazır bulundu.