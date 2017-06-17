Siverekliler, 65 yıldır il olma mücadelesi veriyor

İl olma arzusunu kaybetmeyen Siverekliler, son günlerde bu talebi yeniden gündeme taşımaya hazırlanıyor.

Siverek’i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği Başkanlığınca başlatılan çeşitli kampanyalarda sürücüler araçlarına il olma talebini gösteren yazılar yazarken, esnaf ise iş yerlerinin camlarını bu yazılarla süslüyor. Dernek yönetimi bir yandan billboard ve broşürlerle halkı bilgilendirirken, ilçedeki 16 lise il olma talebini tiyatro yarışması ile dile getirdi.

Hayatının son 30 yılını ’il yapma’ konusunda harcayan Siverek’i İl Yapma ve Kalkındırma Derneği Onursal Başkanı Koçali Aymaz, çok sayıda siyasetçiye verdikleri ’il yapma’ sözünü yerine getirmedikleri gerekçesiyle dava açarak, mahkemelik olmuş bir Siverekli. Şuan 70 yaşına gelen Aymaz, ilçeyle ilgili gündeme gelen her konuda gönüllü olarak katılıyor.

Olağan kongrede başkanlığı devrettiği Vahap Bayram ile birlikte il yapma mücadelesini sürdüren Koçali Aymaz, ilçenin il olma arzusunu son günlerde dağıttığı ’il olmanın avantajları’ broşürleri ve araçlara yaptırılan yazılarla yeniden gündeme getirdi.

Çok sayıda otomobil ile birlikte işyeri ve evlerin camlarına yapıştırılan yazılarda "Siverek İl Olsun, Koçali Ağabey Mutlu Olsun", "Siverek İl Olsun, Urfa’ya Gitmek Son Bulsun", "Siverek İl Olsun, Mevsimlik İşçilik Sona Ersin", "Siverek İl Olsun, Hak Ettiği Hizmeti Alsın" ve "Siverek İl Olsun, Mecliste Koltuğumuz Olsun" gibi sloganlar yer alıyor.

16 lisenin katıldığı ödüllü tiyatro yarışmasının ana temasını ise ’il olma mücadelesi’ oluşturdu. Lise öğrencilerinin yazdığı oyunlar Eyyüp Cenap Gülpınar Gençlik Merkezinde sahnelenirken, 4 kişilik jüri en iyi oyunu belirledi. Yarışmada birinci okula 6 bin, ikinci okula 4 bin, üçüncü okula da 2 bin lira para ödülü verildi.

Yüzölçümü ve 250 bin 100 nüfusuyla Türkiye’de büyük ilçelerin başında gelen Siverek, birçok ünlü sanatçı ve siyasetçinin memleketi olarak biliniyor. Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında il olan Siverek, 1926’da çıkarılan bir yasa ile il statüsünden çıkarılarak ilçe yapıldı. Kayıtlara ise resmi gerekçe olarak ilçenin gelirinin giderini karşılamadığı belirtildi.

Hayatının son 30 yılını Siverek’i il yapmak için harcadığını belirten Koçali Aymaz, ilçenin bir çok medeniyeti sinesinde barındırdığını söylüyor. "Siverek’ önemli idari görevler üstlendi" diyen Aymaz, "Siverek, 1926 yılına kadar da bütün iller gibi il idi, 62’nci il idi. Urfa’nın kurtuluşunda Siverek’in rolü çok büyüktür. 6 Şubat 1920 tarihinde Siverek’te bulunan kuvvetler topuyla, tüfeğiyle, lojistiğiyle, silahlı insanlarıyla birlikte Urfa’ya hareket ettikten sonra Urfa’nın kurtuluşu başlamış, Urfa kurtulmuştur" ifadelerini kullandı.

1926 yılında Siverek’in haksız ve siyasi bir kararla ilçe yapıldığını ön süren Aymaz, "İnönü hükumeti başkanlığında ve imzasıyla Siverek ilçe yapılarak Urfa iline bağlanmıştır. Yeniden il olmasıyla ilgili 1956 yılında merhum Cumhurbaşkanı Celal Bayar ve Adnan Menderes Siverek’e geldiğinde, Siverekliler çok güzel bir karşılama yapmışlar, büyükbaş kurbanlık hayvanın üzerine vilayet kelimesini yazarak il talebini gündeme getirmişler. Merhum Başbakan Adnan Menderes Siverek’e il sözü vermiştir. 1959 yılında yine Siverek heyeti Ankara’ya giderek merhum Başbakan Adnan Menderes’le görüşüp Siverek’in olması talebinde bulunuyor, rahmetli Başbakan Adnan Menderes özel kalemine Siverek’in il yapılması çalışmasını başlatın diyerek talimat veriyor" dedi.

Bugüne kadar aralarında Cumhurbaşkanı, Başbakan, Bakan ve çok sayıda siyasi parti liderinin 45 defa il olma sözü verdiklerine dikkat çeken Aymaz, "Cumhurbaşkanları, Başbakanlar veya Bakanlar şahsı adına söz vermedi, devlet adına söz verdiler. Biz bu yüzden 1996 yılında verdikleri sözleri yerine getirmeyen bir çok ilçeyi il yapıp Siverek’i unutan 13 lidere maddi-manevi tazminat davası açtık. Yani siz bizi aldattınız, verdiğiniz sözler yalan çıktı, dolayısıyla biz davamızı açtık, hukuk yollarına başvurduk. Davayı kaybetseydik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) gitmeyi düşünüyorduk. Ancak biz davayı kaybettiğimizde AİHM’ne gitmekten vazgeçtik. Sebebine gelince o dönemdeki liderlerin ne kadar yalancı olduklarını bildiğimiz halde kendimize yediremedik. Liderlerimizin yalancı olduklarını Avrupa’da teşhir etmeyi uygun görmediğimiz için AİHM’ne mücaraat etmedik" diye konuştu.

Gençlik dönemlerinde ’Siverek cezalıdır, üzerinde kırmızı çizgi vardır, il yapmazlar’ sözlerinin söylendiğini belirten Koçali Aymaz şunları söyledi: "Ne yazık ki aradan 91 yıl geçti, hala Siverek il yapılmadı."

Son dönemlerde yeniden gündeme gelen konuyla ilgili dernek yöneticilerine teşekkür eden Aymaz, il olma konusunda tüm kesimlerin ilgili olması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, sosyal medyada kampanya yürüten Siverekliler, change.org sitesinde ’Siverek’in il hakkı geri verilsin’ ismiyle birde imza kampanyası başlattı.