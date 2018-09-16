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Siverek'te 1 kişinin öldüğü kavga kamerada

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.


Geçtiğimiz Salı günü Kale Mahallesi'nde daha önce husumetli bulunan iki aile arasında tartışma yaşanmış, tartışmanın büyümesi ile çıkan kavgada taraflar sopa, taş ve bıçaklarla birbirine girmişti. Kavgada baba Z.K. ile çocukları C.K. ve Hakan K. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hakan K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetmişti. Kavganın vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntüleri ortaya çıkarken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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