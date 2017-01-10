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10 Ocak 2017 16:24

Siverek’te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

Siverek’te 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü

10 Ocak 2017 16:24

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Halk Kütüphanesi Müdürü Ali Lale, ilçede görev yapan gazetecilerle sabah kahvaltısında bir araya gelerek, çalışan gazetecilerin gününü kutladı.
Belediye Başkan Yardımcıları Hasan Baydilli görev yapan gazetecileri bürolarında ziyaret ederek karanfil verdi.
Siverek Fotoğraf Sanatçıları Derneği Başkan Yardımcıları Ferit Akçalı, Hasan Karakaş ve yönetim kurulu üyeleri, 93 yıldır ilçede yayın hayatına devam eden bölgenin en eski gazetesi olan İrfan Gazetesini ziyaret edip çalışanlarına çiçek verdi. Dernek yönetimi, gazetenin imtiyaz sahibi Mehmet Güyüç ile yerel gazetecilik ve gazetecilerin sorunlarını konuştu.
70 yıllık gazeteci Güyüç ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Yerel basın demokrasinin olmazsa olmazlarındandır. Yerel basın bir doktor misali herkese bir gün lazım olabilir. Yerel basın halkın gücü olup kenti memleketine katkı sunan bir yapıya sahiptir. Tüm sivil toplum kuruluşları ve halk yerel basının güçlenmesi adına birlikte hareket etmeli yerel basının sesinin daha gür çıkmasına katkı sunmalıdır” dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Fettahlı parti binasında gazeteciler onuruna öğle yemeği verdi. Yemeğin ardından bir süre gazetecilerle Türkiye gündemini konuşan Fettahlı, “Yerel basın tüm kurum ve kurulmuşların desteklemesi gerekiyor. Biz MHP camiası olarak sürekli Siverekli gazeteci kardeşlerimizin yanındayız” diye konuştu.



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