Siverek'te 10 sokak köpeğini zehirlediler

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kim veya kimler tarafından zehirlendiği belirlenemeyen ve telef olmuş halde 10 sokak köpeği bulundu.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşlar Bağlar Mahallesi'nde bulunan Şehit Metin Gençdal İlk ve Orta Okulunun yanında 10 sokak köpeğini hareketsiz bir şekilde görerek, durumu belediye ekiplerine iletti. Şikayet üzerine mahalleye gelen ekiplerin incelemesinde köpeklerin zehirlenerek telef olduğu tespit edildi. Köpekler, belediye görevlilerince ilçe dışına götürülerek açılan çukura kireçlenerek gömüldü. Sokak köpeklerinin zehirlendiğini belirten mahalle sakinleri ölen köpeklerin fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak olaya tepki gösterdi.

Polis, mahallede köpekleri zehirleyen kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışma başlattı.