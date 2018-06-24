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24 Haziran 2018 11:44

Siverek’te 135 bin 699 seçmen sandık başına gitmeye başladı

Tüm yurtta olduğu gibi, Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde vatandaşlar sabah 08.

Siverek’te 135 bin 699 seçmen sandık başına gitmeye başladı

24 Haziran 2018 11:44

00 ile 17.00 saatleri arasında oy kullanmak için sandık başlarına akın etti.


Vatandaşlar sabah erken saatlerde oy kullanacakları okulların önünde kalabalık oluştururken, sandık başlarında da uzun kuyruklar oluştu. Siverek’te yaz ayı olması ve mevsimlik işçilerin dışarıda olmasına rağmen, seçimlerde katılımın yoğun olduğu görülürken, birçok yaşlı vatandaş tekerlekli sandalye ve bastonla oy kullanmaya geldiği görüldü.


İlçede 135 bin 699 seçmen ülkenin kaderini belirlemek için aksam saat 17.00’ye kadar oyunu kullanabilecek.




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