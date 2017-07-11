Siverek’te 15 Temmuz etkinlikleri

Etkinlikler kapsamında ilk program Siverek Şehitliğinde düzenlenen törende ilk olarak Kur’an-ı Kerim okundu. Şehitlikte bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz’daki darbe girişiminde şehit olanlar için dua ederek, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Daha sonra 15 Temmuz gecesi yaşanan darbe kalkışmasını haber aldıktan sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da çağrısı üzerine Genelkurmay Başkanlığı önünde halka ölüm kusan darbecilerin kurşunlarına hedef olarak şehit düşen Suat Aloğlu’nun amcası Şeyhmus Aloğlu evinde ziyaret edildi.

Öte yandan Siverek Belediyesi ve İlçe Müftülüğünce Ulu camide düzenlenen program Kuran’ı Kerim tilaveti ile başladı ardından mevlit okundu.

Duaların okunmasıyla son bulan programda katılımcılara şeker ve çikolata ikram edildi.

Düzenlenen anma programlara Siverek Kaymakamı Metin Demirel, Belediye Başkanı Resul Yılmaz, 107’inci Topçu Alayı Komutanı Behiç Kunaç, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.