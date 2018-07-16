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16 Temmuz 2018 16:20

Siverek’te 15 Temmuz kutlaması

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde hain darbe girişiminin 2’inci yılında 15 Temmuz Şehitleri anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Siverek’te 15 Temmuz kutlaması

16 Temmuz 2018 16:20


Siverek İlçe Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlik, İlçenin Güney Mahallesinde bulunan Perşembe pazarı meydanında saat 20.00’de başladı. Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan etkinlik, Kur’an tilaveti ile devam etti.


İlçe Kaymakamı Metin Demirel ve şehit yakınları tarafından yapılan dilek ve temenni konuşmaları sonrasında, 15 Temmuz gecesinde yaşananlar slayt eşliğinde seyredildi. Yüzlerce Siverek’linin katıldığı etkinlik, okunan şiir ve ilahilerle devam etti.


Salaların okunuşunu kadar meydanları terk etmeyen halk, sık sık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine slogan atarak, destek verirken, hain darbe girişiminden bulunan terör örgütü Fetö elebaşına lanet okudu.


Etkinliğe İlçe Kaymakamı Metin Demirel, İlçe Emniyet Müdürü Yener Gül, jandarma komutanı, 107’inci topçu alayı komutanı Behiç Kunaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, daire amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.




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