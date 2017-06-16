Siverek’te 2 ton kaçak zeytinyağı ele geçirildi

Siverek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, semt pazarındaki bir araçta ucuz zeytinyağı satıldığı ihbarı üzerine yaptığı incelemede araçta bulunan 2 ton zeytinyağının sahte olduğu belirledi. Zeytinyağlarına el koyan ekipler, numuneleri Siverek Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğüne gönderdi. Yapılan tetkiklerde çeşitli karışımlarla elde edildiği belirtilen zeytinyağları imha edilmek üzere Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edildi.

Ele geçirilen yağlarla ilgili A.N.B. ve D.T. adlı şahıslar hakkında yasal işlem yapıldığı belirtildi.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklama yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Baydilli, sahte zeytinyağının insan sağlığına zarar verdiğini belirterek el konulan ürünlerin imha edileceğini ifade etti.