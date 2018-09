Siverek'te 81 bin 576 öğrenci ders başı yaptı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 81 bin 576 öğrenci bugün çalan ilk ders ziliyle okullu oldu. Okulun ilk gününde öğrencilerin ders kitapları da dağıtıldı.

Siverek Halit Gülpınar Ortaokulunda eğitim ve öğretime başlayan 1396 öğrenci bir dakikalık saygı duruşu ve okunan istiklal marşıyla 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı ilk dersi için sıralara oturdu. Öğrencilere okul idaresi ve öğretmenleri tarafından kitapların dağıtılması sonrasında, öğrenciler ilk derslerini işlemeye başladı. Okulun ilk günüde Milli Eğitim bakanlığı tarafından gönderilen ders kitapları da öğrencilere dağıtıldı.

Okul Müdürü İbrahim Karakaş, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Yeni eğitim ve öğretim yılımızı güzel temenni ve dileklerle açmış bulunuyoruz. 5/A sınıfından başlamak üzere öğrencilerimize kitap dağıtımı yapmaya başladık. Okulumuzda 1396 öğrenciye normal eğitim ve öğretim yaparak, her yönüyle hazır durumdayız. Okulumuzda yeni başlayan öğrencilerimize, öretmen arkadaşlarımız ilk günlerinde okulu gezdirerek tanıtacaklardır. Tekrardan yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi

Bu arada Siverek Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanolu da, "Değerli öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve çok kıymetli velilerimiz, uzun bir aradan sonra tekrardan bir eğitim ve öğretim yılına daha girmiş bulunmaktayız. Bu eğitim yılının Ülkemizde, birlik ve beraberlik içerisinde başarı dolu geçmesini diliyorum. Biz eğitim neferleri olarak, her zaman, her yerde ve her koşulda yarınlarımızın teminatları olan çocuklarımız için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız ve eminim ki tüm meslektaşlarım bu fedakarlığı en iyi şekilde gerçekleştiriyor. Değerli öğretmenlerim, meslektaşlarım; Görevinizin ulvi ve kutsal bir görev olduğunu hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Ülkemizin muasır medeniyetlere ulaşması, devletine, milletine ve ailesine hayırlı, faydalı bireyler yetiştirmek sizlerin elindedir. Çocuklarımızın yaşam boyu gerekli olacak bilgi ve becerilerin temelini en iyi şekilde atacağınızdan şüphem yoktur. Sizin aşk ve şevkle yaptığınız bu görev sayesinde yarınlara daha umutlu ve güvenle bakıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını diler, herkese sağlık ve mutluluk getirmesi temenni ederim” dedi.