Siverek’te 83 Bin 851 örgenci karne aldı

Siverek’te anasınıfında eğitim gören 7 bin 66, ilk ve ortaokulda eğitim ve öğretim gören 61 bin 556 ve lisede okuyan 15 bin 229 olmak üzere toplam 83 bin 851 öğrenci karnelerini aldı. Sabah erken saatlerde karne heyecanıyla okullara gelen öğrenciler düzenlenen törenlerin ardından karnelerini almanın mutluluğunu yaşadı. Siverek Şirinkuyu Anaokulunda yapılan karne programına Siverek ilçe Kaymakamı Metin Demirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu ile çok sayıda veli katılarak, minik öğrencilerin mutluluklarına ortak oldu. İlçe Kaymakamı Metin Demirel anaokulundan mezun olan öğrencilere gelişim raporları ve katılım belgelerini ile çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencilerle sohbet edip, şakalaşan Kaymakam Demirel minik öğrencilerle sohbet ederek, yaz tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri için tavsiyelerde bulundu.