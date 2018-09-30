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Siverek'te 9 yaşındaki çocuk girdiği gölette boğuldu

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde gölete giren 9 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde gölete giren 9 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.


Olay, Siverek ilçesine bağlı Çağdaş kırsal mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgi ve iddialara göre, 9 yaşındaki Musa İ., köy yakınlarında bulunan gölete girdi. Küçük çocuğun suda çırpındığını gören yakınları, gölete atlayarak çocuğu çıkardı. Aşırı su yutmasından dolayı nefessiz kalan çocuk, olay yerine çağrılan ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Musa İ. hayatını kaybetti. Küçük çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıpa sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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