Toplanan kalabalık adına basın açıklamasını Siverek-Der’den yönetiminden Halil Özer okudu. ‘ABD’nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasına ve Fransa’da yayınlanan Kur’an-ı Kerim’den bazı ayetlerin çıkarılması gerektiğini söyleyen bildiriye tepki göstermek’ amacıyla Siverekliler olarak meydanda olduklarını’ belirten Özer, "1948 yılından bu yana Filistin topraklarının yüzde 80 işgal edildi. Filistinlilerin en az yüzde 60’ı ya göçe zorlanmış durumda ve topraklarına uzakta bulunan mülteci kamplarında yaşıyor. Bugün 7 milyona yakın Filistinli kardeşimiz topraklarından uzakta yaşamaktadır. Sadece en ağır soykırımın yaşandığı Gazze’deki 1 milyon 700 bin Filistinli kuşatma koşullarında hayatta kalmaya çalışıyor, yüz binlercesi İsrail tarafından hukuksuz bir şekilde zindanlarda tutuluyor veya öldürülüyorlar. 14 Mayıs 1948 den bugüne, yani 70 yıldır Filistin halkı ve İslam ümmeti esaretin ve sefaletin acısını yaşıyor. Mescid-i Aksa ve Kudüs bugün esirdir. Filistin toprakları işgal altındadır. Gazze ve Batı Şeria’da kalanlar ise her türlü maddi ve manevi işkenceye maruz kalıyorlar, her gün birkaç şehit veriyorlar" dedi.

ABD ne karar alırsa alsın, Kudüs kıyamete kadar İslam’ın, Müslümanların olacağını belirten Halil Özer, "ABD ve Siyonist uşağı ülkeler hangi kararı alırsa alsınlar. Bizde diyoruz ki "Kudüs İslam’ındır ve Kudüs bizimdir. Kudüs Filistin’in ebedi başkentidir. Kudüs sahipsiz değildir. Kudüs, Mekke ve Medine’den sonra, bütün Müslümanların kutsal bildiği Mescid-i Aksa’ya ev sahipliği yapmaktadır. Şimdi ilk kıblemize; Peygamber Efendimizin (sav) isra yürüyüşüne çıktığı, çevresi mübarek kılınan, peygamberler mirası bu beldeye sahip çıkma zamanıdır. Burada toplanıp İsrail’i lanetlemek sonra da paramızla onları desteklemek olacak şey değildir. Yahudi mallarını boykot etmeli, Müslümanları boykota teşvik etmeliyiz. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız ki düşmanlarımızın can damarı ekonomileridir. Onların mallarını boykot etmekle maddi kaynaklarını kesmiş oluruz ve böylece zulümlerine engel olmuş oluruz. Avrupa’nın Kur’an-ı Kerim’den rahatsızlığı, emperyalist işgale dur diyen nesillerin beslendiği yegane kaynağın Kur’ân-ı Kerim olduğunu çok iyi bilmesindendir. Yüzyıl önce İngiltere müstemleke bakanının “Kur’ân’ı Müslümanların elinden almadıkça başarılı olamayız” ifadesi bu son açıklamayla bir daha tekerrür etmiştir. İslam düşmanlarının Kur’an-ı Kerim’e yönelik bu saldırılarına karşı, Müslümanların Kur’ân-ı Kerîm’e sımsıkı sarılıp onu daha çok okumaya, daha çok anlamaya ve daha çok hayata geçirmeye çalışmaları gerekmektedir" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından tekbirler getiren eşliğinde İsrail ve ABD karşıtı slogan atan grup, olaysız dağıldı.