Siverek'te ahilik haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ahilik haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Siverek Esnaf ve Zanaatkarlar Derneği tarafından ilçenin Demirciler çarşısında düzenlenen program Kur'an tilaveti ve dualarla başlandı. Ahilik haftası ve önemi hakkında yapılan konuşmalar sonrasında, dernek gönüllüleri ile programa katılan davetliler, esnafa aşure ve karanfil dağıttı. Konu ile ilgi açıklamada bulunan Siverek Esnaf ve Zanaatkarlar Derneği Başkanı Hamza Salkım, "13'uncu yüzyıldan bu yana, Türkiye'nin Türk topraklarında Ahi geleneğinin getirdiği şartlarda, yapılan esnaflık, aldığımız öğütlerle, bugün Siverek demirciler çarşısında Ahilik gününü kutladık. Bugünde esnaflarımız aşure ve karanfil dağıttık, bunun yanında ahiliğin önemini, maddelerini anlattık ve en son Ahilik duamızı yapıp, programımızı bitirdik. Katılan herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu