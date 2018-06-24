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24 Haziran 2018 23:29

Siverek’te AK Partililer seçim zaferini kutlandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde AK Parti’ye oy veren vatandaşlar seçim zaferini kutladı.

Siverek’te AK Partililer seçim zaferini kutlandı

24 Haziran 2018 23:29

İlçede sevinç gösterileri esnasında hava ateş açılması sonrasında güvenlik güçleri çalışma başlattı.


Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Milletvekilliği Genel Seçimlerinin akşama doğru netlik kazanması sonucu, ülke genelinde olduğu gibi, Siverek ilçesinde de önde olduğunu duyan partililer seçim zaferini kutlamak için AK Parti İlçe Teşkilatına akın etti. Birçok vatandaş hızını alamayarak ilçenin değişik noktalarından havaya silah sıkarak kutlama yaptı. Yaklaşık bir saat kesintisiz süren silah atışlarında herhangi bir kaza olmazken, güvenlik güçleri havaya silah sıkan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.


Siverek AK Parti İlçe Başkanı İlhan Çelik, Twitter hesabından silah sıkanları kınayarak, bu gibi kişilerin kendileriyle bir alakasının olmadığını yazdı.




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