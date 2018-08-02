Siverek’te alt yapı çalışmaları sürüyor

Siverek’in içme suyu sorununu çözmek için DSİ Genel Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokolle ilçede çalışma başlatan Büyükşehir Belediyesi, bir yandan içme suyu arıtma tesisinin yapımına devam ederken diğer bir yandan da içme suyu ishale hattının alt yapı çalışmalarını sürdürüyor. Yıllardır içme suyunu kuyulardan sağlayan Siverek ilçesinde hem kalite anlamında hem de suyun halka ulaşması anlamında büyük enerji kaybı yaşanmaktaydı. Bu kapsamda Siverek İçme suyu arıtma tesisinin faaliyete girmesi ile birlikte Atatürk Barajı içme suyu havzasından alınacak olan su, tesiste arıtılarak 400 kilometrelik yeni yapılan ishale hattı ile vatandaşlara ulaştırılacak. Başlatılan alt yapı çalışmaları ile birlikte ŞUSKİ Alt Yapı, Telekom, doğalgaz ve enerji dağıtım kurumları bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Başlatılan çalışmaları denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, çalışmalar hakkında teknik kadrodan bilgi aldı.

Siverek’te büyük bir alt yapı atağının devam ettiğine dikkat çeken Çiftçi, “Birçok mahallemiz de doğalgaz, Telekom, ŞUSKİ Alt yapısı çalışmaları son sürat devam ediyor. Fırat Nehrinden su alarak Siverek’te yapmış olduğumuz İçme suyu arıtma tesisi getiriyoruz. Buradan suyumuzu arıtarak Siverekli hemşerilerimizin hizmetine sunuyoruz. Toplamda 400 kilometrelik bir içme suyu hattı ile suyun ulaşılmadığı hane bırakmıyoruz. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek için toplamda 80 Milyon liralık yatırım ile bu alt yapı projesini sağladık. Alt yapı çalışmalarında vatandaşlarımız çalışmalardan dolayı biraz sıkıntı çekiyor bunu biliyoruz. Bu yüzden çalışmalarımızı ivedilikle sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Siverek’e 140 dönümlük yeşil alan

Ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen 140 Bin metrekarelik Selim Pınar Yeşil Alan Projesine geçen Çiftçi, burada incelemelerde bulunarak çalışmaları değerlendirdi.

Açıklamasında Çiftçi, “Aynı şekilde Siverek ilçemize yakışır bir yeşil alan projesini hayata geçiriyoruz. 140 bin metrekarelik Selim Pınar Vadisindeki park yapım çalışmalarını da inceledik. İçinde bir takım sosyal donatıların yer alacağı dinlenme alanlarından havuzlarına kadar bir bütün olarak yapılıyor. Allah’ın izni ile yılsonuna kadar da bu parkımızın yapımını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Siverek’te katı atık dedik çözdük, yeşil alan dedik çözüyoruz, içme suyu çözüyoruz, kültür merkezi sorunu çözdük. Aynı şekilde şehir merkezinde sıcak asfalt, kırsal alanlarda da beton yol çalışmalarını sürdürdük. İlçe Başkanımız aynı şekilde büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürerek birçok projeyi hayata geçirdi. Kentlerin sahibi orada yaşayan insanlardır, bizlerde inşalarımıza hizmeti bir şiyar olarak görüyoruz” diye konuştu.