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12 Mayıs 2018 12:49

Siverek’te araç tarandı: 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından seyir halinde ki araç tarandı.

Siverek’te araç tarandı: 1 yaralı

12 Mayıs 2018 12:49

Bir kişi ağır yaralandı


Olay sabah saatlerin de ilçenin kale mahallesi Gerger caddesin de meydana geldi. Alınan bilgilere göre Ali B. yönetiminde ki araç seyir halindeyken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahla tarandı. Saldırı sonucu araç sürücüsü Ali B. Silahlardan çıkan mermilerle ağır yaralandı. Yaralı Ali B. Kendi imkânlarıyla Siverek Devlet Hastanesine yetişti. Acil serviste ilk müdahalesi yapıldıktan sonra, ameliyata alınan yaralının durumunun ciddiyetini koruyor.


Saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçarken, emniyet güçleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alarak, soruşturma başlattı.




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