Siverek’te asfalt çalışmaları gecede sürüyor

Çalışmalar kapsamında Dicle ve Bağlar mahallelerinde sıcak asfalta devam eden ekipler, çalışmalara gece saatlerinde de devam ediyor. Sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Resul Yılmaz, mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Vatandaşların yoğun ilgiyle karşıladığı Başkan Yılmaz, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mahalle sakinleri çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Yılmaz’a teşekkür etti.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, yolun medeniyet olduğunu söyledi. Yılmaz, "Dicle mahallemizde devam eden çalışmaları görmek amacıyla mahallemizi ziyaret ettik. Bir yandan Büyükşehir Belediyemiz kendi görev alanına giren sokak ve caddelerimizi sıcak asfaltla kaplarken öte yandan bizim görev alanımıza giren cadde ve sokakları da Fen İşleri Müdürlüğümüz sıcak asfaltla kaplıyor" dedi.

Ekiplerin mesai mefhumu gözetmeden çalıştıklarını belirten Yılmaz, "Arkadaşlarımız sağ olsun gece-gündüz demeden gerek Büyükşehir Belediyemizin personeli gerekse de Siverek Belediyesinin personeli hizmet birlikteliği içerisinde ilçemize hizmet getirmenin uğraşı içerisindeler. Görüldüğü üzere gecenin bu saatinden sabahlara kadar arkadaşlarımız bu caddelerde sıcak asfalt çalışmasına devam ediyorlar" diye konuştu.

Göreve geldikleri günden bu yana eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Yılmaz şunları kaydetti: "Bütün mahallelerimize gerek kırsal gerekse şehir merkezindeki mahallelerimize eşit anlamda hizmet götürmeyi hedefliyoruz. Diyoruz ki Ofis Mahallesinde, Yenişehir Mahallesinde veya Hürriyet Caddesinde asfalt kalitesi ne ise Dicle, Bağlar ve Hayriye Mahallelerimizde ve ilçemizin bütün mahallelerinde sıcak asfalt kalitesi o olacaktır. Yol medeniyettir, yol kalitesini yükseltmek temel hedeflerimiz arasındadır. Çok güzel hizmetler oluyor, öyle inanıyorum ki değerli hemşehrilerimiz bunu fazlasıyla takdir edeceklerdir."

Çalışmaların mahalle sakinlerine hayırlı olmasını temenni eden Yılmaz, çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.