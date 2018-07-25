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25 Temmuz 2018 10:21

Siverek’te bir evde çıkan yangında ev küle döndü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı İstekli kırsal mahallesinde bir evde meydana gelen yangında ev küle döndü.

Siverek’te bir evde çıkan yangında ev küle döndü

25 Temmuz 2018 10:21


Olay ilçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan İstekli kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kenan Esinç’e ait topraklı ev, elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen kıvılcımlarla yanmaya başladı. Ev topraklı ve tahta direklerle yapıldığından dolayı, yangın kısa sürede her yeri sardı. Yangını gören ev sahibi ve komşuları olay yerine itfaiye ekiplerini çağırırken, kendi imkânlarıyla da yangını söndürmeye çalıştı. Kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale edip söndürürken, ev içindeki tüm eşyalarla kullanılamaz hale geldi.


Yangında evi kullanılamaz duruma gelen Kenan Esinç,” henüz yangının neden kaynaklandığını bilemiyoruz ama elektrik kontağından çıktığını tahmin ediyoruz. Yangını gördüğümüzde tüm evi sarmıştı, ne yaptık ettik kendi imkânlarımızla söndüremedik, itfaiye gelip söndürdü ama evin içindeki tüm eşyalarımız yandı. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz” diye konuştu.




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