Siverek’te dolandırıcılık çetesinin elebaşı yakalandı

Siverek Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık ihbarları üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Dolandırıcılık çetesinin elebaşı olduğu tespit edilen M.K. isimli şahıs takibe alındı. Takip sonucu şüpheli şahıs ilçenin Şirinkuyu Mahallesi’nde emniyet güçleri tarafından suçüstü yakalandı. Yapılan araştırmalar sonucu, M.K.’nın daha önce de aynı yöntemlerle 4 kişiyi dolandırdığı, çevre il ve ilçelerde 21 adet dolandırıcılık suçuna karıştığı gerekçesiyle kaydının bulunduğu tespit edildi. Zanlı M.K. emniyette yapılan işlemlerinin ardından Siverek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi