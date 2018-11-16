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Siverek'te domuzlar mısır tarlalarına dadandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde aç kalan domuzlar mısır tarlalarına dadandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde aç kalan domuzlar mısır tarlalarına dadandı. Domuzların mısır tarlalarına girmeleri vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Karakeçi köyünde aç kaldığı tahmin edilen domuzlar ekili mısır tarlalarına girdi. Domuzlarla karşılaşan köylüler, gözlerine inanamadı. Hemen cep telefonuyla o anları kaydeden vatandaşların şaşkınlığı aralarındaki konuşmalara yansıdı.


Bölgede ilk defa domuz gördüklerini söyleyen Abdurahman Türkdili, "Biz kışa doğru olgunlaşan mısır tarlalarını hasat ederken, birden baktık hasat ettiğimiz tarlanın içinde iki domuz geziniyor. İlk defa bölgemizde domuz görüyoruz, nereden geldiklerini anlayamadık. Biz bağrışınca domuzlar kaçtı gitti” diye konuştu.

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