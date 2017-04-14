Diğer
Kategoriler
14 Nisan 2017 11:08

Siverek’te ’Dünya Sağlık Haftası’ etkinliği

7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan ’Dünya Sağlık Haftası’ nedeniyle Siverek Devlet Hastanesindeki hastalar ve sağlık çalışanları ziyaret edildi.

Siverek’te ’Dünya Sağlık Haftası’ etkinliği

14 Nisan 2017 11:08


Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Siverek İlçe Gençlik Kolları üyelerinden oluşan bir heyet, 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan Dünya Sağlık Haftası münasebetiyle Siverek Devlet Hastanesini ziyaret ederek sağlık çalışanları, hasta ve hasta yakınlarına çiçek verdi. Devlet Hastanesi Başhekimi M. Nuri Konca’yı da ziyaret eden gençler, servislerde yatan hasta, hasta yakınları ve doktorları ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başhekim Konca, ziyaretlerinden dolayı gençlik kolları üyelerine teşekkür etti.


Hüda-Par Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Gümüştaş, tüm hastalara acil şifalar dileğinde bulunarak, "Dünya Sağlık Haftası münasebetiyle hastanemizi ziyaret ettik. İlk olarak hastane Başhekimi M. Nuri Konca ile görüştük. Özverili çalışmaları ile hastanemize güzellikler katan başhekimimizi tebrik ettik. Daha sonra yatan servislerdeki hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Tüm hastalarımıza sevdikleri ile birlikte sağlıklı bir yaşam diliyoruz" diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
22
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    23°C
ŞANLIURFA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 RECEB 1438
  • 15 Nisan 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :04:02
  • Güneş :05:43
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:17
  • Akşam :19:07
  • Yatsı :20:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!