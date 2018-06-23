Diğer
Kategoriler
23 Haziran 2018 23:46

Siverek’te elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde elektrik arızasını gidermeye çalışan işçi, yüksek voltajlı akıma kapılarak ağır yaralandı.

Siverek’te elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

23 Haziran 2018 23:46


Olay ilçeye 10 kilometre uzaklıkta bulunan Bayırözü kırsal mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede oluşan arızayı gidermek amacıyla, elektriğin kesik olduğu yüksek gerilim hattı direğine çıkan arıza ekibinden Abdulkadir Tekçi, arızayı gidermeye çalıştığı sırada, bilinmeyen bir nedenden elektrik akımına kapıldı. Vücudunda yanıklar oluşan ve çıktığı direkte mahsur kalan Tekçi, arkadaşlarının yardımıyla direkten indirilerek, olay yerine 112 acil yardım ekibi çağrıldı. Yaralı işçi olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra, Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücudunda büyük yanıklar oluşan Tekçi, daha sonra tedavisi yapılmak üzere Malatya’ya sevk edildi.


Olayla ilgili jandarma geniş çaplı soruşturma başlatırken, yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ŞANLIURFA HABERLERİ
ŞANLIURFA HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    39°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    40°C
  • Salı
    Sıcak
    40°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç