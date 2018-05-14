Siverek’te ev ve iş yerlerini su bastı

Bir süredir ilçede etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Öğle saatlerinde aniden bastıran ve bir saat devam eden sağanak yağış nedeniyle, birçok mahallede bodrum katları ve iş yerleri su altında kaldı. İlçenin Ayvanat Mahallesi’nde İbrahim K.’ye ait bodrum katını da şiddetli yağış nedeniyle su bastı. Dairede bulunan eşyalar kullanılamaz hale geldi. Öğle saatlerinde evini su bastığını ve yetkililerden yardım istediği halde kimsenin yardıma gelmediğini iddia eden ev sahibi, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

İlçede birçok cadde ve sokak gölete dönerken, vatandaşlar milyonlarca lira harcanan altyapının yetersiz kalmasına tepki gösterdi.