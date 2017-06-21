Siverek’te evi yanan aileye yardım eli uzandı

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan Erkonağı Mahallesinde gece geç saatlerde çıkan yangın sonunda evleri yanan aileye Umut Kervanı yardım eli uzattı.

Erkonağı Köyünü ziyaret eden vakıf yetkilileri, Ramazan ayında evsiz kalan mağdur aileye, gıda, yatak, ev eşyası, battaniye, mutfak eşyası, giyim, boya ve nakdi yardımda bulundu.

Ev sahibi Mehmet Emin Cengiz, yangın sonunda büyük mağduriyet yaşadığını belirterek, "Elektrik kısa devre yaptığından dolayı evimiz yandı, mağdur olduk. Allah’a şükür 6 kişinin yaşadığı evimizde can kaybı olmadı. Yangın sonunda üstümüzdeki giyecekler hariç her şeyimiz yandı. Bizlere yardımcı olan Umut Kervanı ve Siverek Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Vakfın Siverek temsilcisi Kutfeddin Temur, "Aileye gıda, erzak, giyim, yatak ve nakdi yardımda bulunduk. Ailenin mağduriyeti çok büyük. Ailenin acilen mutfak ve beyaz eşyaya ihtiyacı var. Allah şimdiden yapacağınız yardımı kabul etsin" diye konuştu.

Siverek Belediyesi evsiz kalan aileye geçici olarak prefabrik ev kurduğu ve kullanılmaz hale gelen evi onarmaya başladığı öğrenildi.