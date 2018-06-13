Siverek’te fırıncıların tava yoğunluğu

Tava sezonunun Ramazan ayına denk gelmesiyle beraber fırınlarda yoğunluk iki katına çıktı. Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan fırıncı esnaflarından Harun Çakmak, "20 senedir bu mesleği yapıyorum, fırınımız çarşı merkezinde olduğundan, buraya tavalar daha fazla geliyor. Özelikle çarşı esnafı, tavayı kasaba hazırlatıp bize gönderiyor. Ramazan ayı boyunca günde 80-90 tava pişiriyoruz. Bizi en zor duruma düşüren konu tavaların geç gelmesi. Tavalar geç geldiği için, iftara ekmek pişiremiyoruz. Öyle ki fırının içi dolduğundan, ekmek atacağımız yer bulamıyoruz. Ama yinede elimizden geldiğince esnafımızın tavalarını yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Siverek tavasının özeliğinin taş fırında pişmesi olduğunu söyleyen ekmek ustası Harun Çakmak, "Siverek tavası kıyma, kuşbaşı et ile domatesten yapılıyor ama en önemli özelliği fırında odun ateşinde pişmesidir. Bu sayede hem güzel pişiyor, hem de tadı güzel oluyor” diye konuştu