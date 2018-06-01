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01 Haziran 2018 12:51

Siverek’te girişimcilik kursu başladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Siverek Halk Eğitim Merkezi ile Siverek Terziler Esnaf Ve Sanatkârlar Odası işbirliğiyle kendi işini kurmak isteyen vatandaşlar için KOSGEB girişimcilik kursu açıldı.

Siverek’te girişimcilik kursu başladı

01 Haziran 2018 12:51


Siverek Terziler Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhammed Hanifi Ay, kurs hakkında bilgi vererek, "KOSGEB girişimlik belgesi kursu normalde Şanlıurfa Merkezde yapılıyor, Halk eğitim ve odamızın çalışmaları üzerine iki derslik bir kursu ilçemize getirdik. 25 kişilik iki sınıf oluşturduk, şimdi toplamda 50 kişi kursumuza gelecek. Dört gün sürecek kurs sonrasında girişimcilik belgesi hak kazananlara belgelerini vereceğiz. Amacımız Siverek halkımıza ve kendi işini kurmak isteyenlere bir katkımız olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi


KOSGEB Girişimcilik belgesi almak için kursa başvuran Mehmet Berk, "Uzun zamandır böyle bir kursa kayıt olmak istiyordum ama ilçemizde verilmiyordu, terziler odasının girişimiyle bu kurs ilçemize de geldi. Burada bur kursu bitirip, belgeyi alıp market ve şarküteri dükkanı açmak istiyorum. Alacağım belge sayesinde uzun zamandır kurmak isteyip kuramadığım işimi kuracağım inşallah. Bunun için odamız başkanına çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu


Alacağı belge ile gençlere yönelik bir kafe açmayı düşündüğünü söyleyen Berfin Üzer, “ böyle bir kursun açılmasını dört özle bekliyordum, daha öncede başvurmayı düşündüm ama bunun kursları Şanlıurfa merkezde veriliyordu, benimde oraya gidip bu kursa girme imkânım yoktu, terzi ve sanatkârlar odası desteğiyle bu kurs ilçemize geldi, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bu belgeyi aldıktan sonra gençlere yönelik yararlı aktivitelerin olacağı bir kafe açmayı düşünüyorum” diye konuştu




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