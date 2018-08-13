Siverek’te görev yapan sağlıkçılar Fırat nehrini gezdi

Siverek Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Siverek Temsilciliği tarafından düzenlenen feribot gezisinde, sendika üyeleri gönüllerince eğlendi. Sabah saat 10.00 sıralarında Nisibbi köprüsü Siverek tarafında yapılan Recep Tayyip Erdoğan mesire Alanı ve Sosyal Tesislerinde buluşan sendika üyeleri, aileleri ile birlikte kendileri için hazır bekletilen feribota binerek, Mezra, Tüverek, Xerzino, Desman, Takoran sularından geçti. Adıyaman’ın Gerger ilçesi sularına kadar gezen sağlıkçılar, gezi sırasında Fırat’ın eşsiz güzellikleri karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Siverek Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası İlçe Temsilcisi Suat Kalkan, gezinin düzenlenmesinde destek veren ve katılan herkese teşekkür etti

Gezi Fırat nehri üzerinde yenilen öğle yemeği ile son buldu.