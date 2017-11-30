Siverek’te ihtiyaç sahibi öğrencilere mont ve ayakkabı yardımı yapıldı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Uluslararası Yardım Vakfı (RABVE) eğitim alanında sosyal projeleri kapsamında soğukların bastırması ve kış mevsiminin gelmesiyle beraber, "Eğitim için her şey" projesi kapsamında yüzlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye kışlık mont ve ayakkabı yardımı yaptı.

RABVE Vakfı gönüllüleri tarafından okul okul gezilip dağıtılan yardımlarda, engelli öğrenciler unutulmadı. Hayriye mahallesinde bulunan Özel Eğitim Uygulama Merkezinde eğitim gören öğrencileri ziyaret eden gönüllüler, zihinsel engelli öğrencilerin eğitim gördüğü sınıfları gezerek, öğrencilerle sohbet etti. Uygulama merkezinde eğitim gören çocuklar tarafından kurulan müzik korusu, ziyaretçilere mini bir konser verdi. Gönüllüler daha sonra zihinsel engelli öğrencilere mont ve ayakkabı yardımında bulundu.

Yaptıkları yardımlar ile ilgili açıklamada bulunan vakıf yöneticisi Recep Palamut, "Çalışma arkadaşlarımızla birlikte daha öncede değişik çalışmalar için Siverek’e gelmiştik. Bugünde zihinsel engelli çocukların eğitim gördüğü bu okulumuzu ziyaret ettik. Tabii en fazla bu kardeşlerimizin birçok şeye ihtiyacı olduğunu tahmin ediyoruz, bundan dolayı bu kardeşlerimiz için kış aylarında üşümemeleri için kışlık elbise ve ayakkabı getirdik. Ayrıca Suruç ve Siverek ilçelerimizde Milli Eğitim müdürlüğüne bağlı suyu olmayan okullarımızda su çalışmaları yaptık ve yapıyoruz. Bu gibi yardım çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, Rabve Vakfının Siverek’te yaptığı çalışmalardan çok memnun olduklarını belirterek, "Kurumum adına Rabve Vakfı ve gönüllülerine çok teşekkür ediyorum. İlçemizde çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Özelikle İlçemizde sert geçen kış mevsiminde öğrencilerin en önemli ihtiyacı mont ve ayakkabıdır, değerli arkadaşlarımız da ihtiyaç sahibi yüzlerce öğrencimizin bu ihtiyacını gidermiştir" ifadelerini kullandı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, çalışmalarından dolayı vakıf yöneticilerine plaket verdi.