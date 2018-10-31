Siverek'te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada sürücüler yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde ilçenin Bağlar Mahallesi, Çermik karayolunda meydana geldi. Siverek'ten Çermik istikametine doğru yol alan Ali A. yönetimindeki 63 SK 580 plakalı araç ile Veysel T. idaresindeki 59 YU 325 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, araçlarda büyük hasar meydana geldi.

Bir müddet toplanan kalabalık ve kazaya karışan araçlar nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, olay yerine sevk edilen trafik polisleri kontrollü bir şekilde yolu trafiğe açtı.