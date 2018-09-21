Siverek'te ilköğretim haftası etkinliği yapıldı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi

İlçenin Ofis mahallesinde bulunan Halit Gülpınar ilkokulunda düzenlenen etkinlik, bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı.

İlkokul haftasının anlam ve önemi hakkında yapılan konuşmaların ardından, minik öğrenciler tarafından şiir dinletisi ile dans gösterimi yapıldı. Etkinlikte Siverek halk oyunları ekibi, davul, zurna eşliğinde halk oyunları sergiledi. Etkinler sonrasında öğrenciler ile öğretmenler birlikte hatıra ağaçları dikti. İlçe Milli Eğitim, Şube Müdürleri ile öğretmenler tarafından yeni okula başlayan öğrencilere değişik hediyeler verildi. Etkinlik ile ilgili açıklamada bulunan, etkinlik organizatörü İngilizce Öğretmeni Mehmet Ersöz, "Her yıl okulların açıldığı ilk haftada, çeşitli kutlamalar yapılarak, okulların açılışı kutlanır. Bizde öğrencilerimizi okula alıştırmak için güzel bir etkinlik yaptık. Etkinlikte öğrenciler şiir okudu, dans etti ve doyasıya eğlendi. Daha sonra öğrencilerle birlikte hatıra ağaçları diktik. Güzel bir etkinlik oldu, emeği geçen herkese teşekkürler” dedi