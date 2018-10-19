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Siverek'te imam hatipliler yemekte bir araya geldi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından imam hatip okulları haftası münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından imam hatip okulları haftası münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi.


Siverek-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan millet bahçesinde düzenlenen etkilik, okunan Kur'an tilavetiyle başladı.


Etkinliğe katılan İmam hatip okulları mezunlarına kısa bir açılış konuşması yapan Dernek Başkanı Mustafa Sımak,” İmam hatipler olarak önemli bir misyon üstlenmişiz. İlkini düzenlediğimiz böyle bir program sayesinde daha fazla kaynaşacağımıza ve bunun devamı geleceğine inanıyorum” diyerek imam hatip okulların önemini anlattı


Yapılan konuşma ve temenniler sonrasında, etkinlik topluca yenilen yemekle sona erdi

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