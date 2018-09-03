Siverek’te isot hasadına başlandı

Nisan ayından bu yana evlerini terk edip çadırda yaşayarak bin bir emekle tarlada isot yetiştiren 8 kişilik Polat ailesi, emeklerinin karşılığını alamamaktan şikayetçi. İlçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kesmekaya kırsal mahallesinde 70 dönüm araziyi kiralayarak isot yetiştiriciliği yapan İbrahim Polat, yapılan son zamlarla elde edeceği karın gittiğini söyledi.

İki üniversite bitirip iş bulamadığı için tarlada babasına yardım eden Devran Polat da sıcak havada güçlükle çalıştıklarını söyleyerek, "İşimiz gereği sıcaklıkta ve güneş altında çalışmak zorunda kalıyoruz. Bazen öğlen sıcağında dahi çalışıyoruz ve çok sıcak oluyor. Özelikle Temmuz ayının sıcaklığında ektiğimiz biberlerin bakımı olsun, sulaması olsun, o sıcakta ve yeşillik içinde çalışmak çok zor. Ama yapacak bir şey yok, mecburen çalışmak zorundayız herkesin yapabileceği bir iş var, bizimde yaptığımız iş bu” dedi.

2 üniversite okuyan genç, tarlada babasına yardım ediyor

İki yıllık 2 üniversite bitirdiğini söyleyen Devran Polat, “Acil durumlar ve afet bölümünü bitirdim, bu bölümü bitirdiğimde, hem itfaiyede ve hem de AFAD’da iş yapabilir durumum var. KPSS’de 81 puan aldım ama bu puanla atanamadım. Atama olamayınca bende ailemle beraber, gelip biber olsun domates olsun, toplamak zorunda kalıyoruz” diye belirtti

Haziran ayında okulun tatil olmasıyla beraber ailesine yardıma gelen fizik tedavi öğrencisi Berzan Polat, "Ailem Nisan ayından bu yana bu tarlalarda çalışmak zorunda kalıyor. 6-7 ay boyunca zor şartlar altında burada çalışmak zorunda kalıyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Şu anda yaklaşık 70 dönümlük bir arazide ekim yapmışız, bu dönümlerden bizim aldığımız parayı, ege veya batı illerinde kışın 2-3 dönümlük serada yetiştiricilik yapan insanlar daha iyi kazanıyor. Çünkü bizim buranın zamanı geldiğinde, isot ve diğer ürünler çoğaldığı için, fiyat çok düşük oluyor. Şuanda kaliteli isotun kilosunu bir lira 200 kuruşa satıyoruz" diye konuştu