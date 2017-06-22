Siverek’te Kadir Gecesi ihya edildi

Siverek Müftülüğünce Hürriyet Caddesinde bulunan Ulu Camide düzenlenen mevlit programı ve tespih namazıyla mübarek Kadir Gecesi ihya edildi. Yatsı ve teravih namazının ardından okunan Kuran-ı Kerim ve sohbetin ardından mevlit okundu. Mevlidin akabinde ise toplanan cemaat tespih namazı kıldı.

Kadir gecesinin öneminde bahseden Siverek Müftüsü Burhan Barut, "İslam aleminde ayrı müstesna bir yeri vardır. Asrı saadet dönemde bile Kadir gecesinin ihyasına devam edilmiştir ki Peygamber efendimiz aile efradına özel tavsiyelerde bulunmuştur. Özellikle Ramazan ayının son 10 günü ve tek gecelerde ve Ramazan ayının 27. gecesinin Kadir gecesi olduğu büyük kanaatle sabittir" dedi.

Siverek’te Kadir gecesi dolayısıyla çeşitli etkinliklerin yapıldığını ifade eden Barut, "Ulu caminin yanı sıra bazı camilerimizde mevlidi şeriflerle beraber ikramlarda oluyor. Kuran-ı Kerim okunarak salavatı şerifler getiriliyor ve akabinde de tespih namazı kılınıyor" diye konuştu.

Ulu camideki mevlit programına katılan Hayrettin Düzbayır, Kadir gecesinin tüm İslam alemine hayırlar getirmesini dileyerek, "Savaşta olan bütün İslam ülkelerinin kurtulması için, bütün zalimlerin kahr-u perişan olması için bütün Müslümanları bu gece duaya bekliyoruz" dedi.

Sefer Sabırdan Kadir gecesinin dostluk ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

Program sonunda İslam aleminin kurtuluşu eller semaya açılarak, İslam coğrafyasında akan kanın durması için dualar edildi.