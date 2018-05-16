Siverek’te kamyonet şarampole uçtu: 1 yaralı

Kazada kamyonet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Siverek - Diyarbakır karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Siverek’ten Diyarbakır istikametine seyir halinde olan A.O.E, yönetimindeki 21 NK 165 plakalı ticari kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda şarampole uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler kamyonet sürücüsü A.O.E.’yi sıkıştığı yerden çıkararak, sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Siverek Devlet Hastanesine kaldırdı.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, araçta yangın olasılığına karşı olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.