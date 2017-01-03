Siverek’te kar yağışı başladı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde çok sayıda vatandaş aniden başlayan kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, kırsal alanda 50 mahalle yolu ulaşıma kapandı.
Gece boyunca aralıksız devam sağanak yağmur, ikindi saatlerinin ardından kar yağışına döndü. Kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler meydana geldi.
Kar yağışının sürdüğü kırsal alanda da 50 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı öğrenildi. Siverek Belediyesinin kent merkezinde gerekli önlemleri aldığı belirtilirken, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar yağışının durmasıyla yol açma çalışmalarına başlayacağı bildirildi.